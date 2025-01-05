177 бойових зіткнень: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
На фронті відбулося 177 бойових зіткнень, найбільш активні бої тривають на Покровському напрямку. Ворог здійснив 50 атак у районі Єлизаветівки, Воздвиженки та інших населених пунктів.
На даний час відбулося 177 бойових зіткнень. Окупанти продовжують вести найбільш активні бої на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник невдало 4 рази намагався просунутися вперед поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.
На Лиманському напрямку терористи 12 разів били в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого.
На Сіверському напрямку Захисники відбили одну атаку агресорів у районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку активність окупантів вилилася в 4 бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку точиться 7 боєзіткнень неподалік Торецька та Щербинівки, 5 ворожих штурмів ЗСУ зупинили в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку ворожа армія 50 атакувала в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. Тридцять одну наступальну дію противника зупинено Силами оборони, 19 атак триває дотепер.
На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На даний час українські воїни відбили 22 атаки противника, триває ще три боєзіткнення.
На Времівському напрямку українські війська відбивали 13 атак загарбників поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя.
На Придніпровському напрямку супротивник безуспішно атакував і зазнав втрат.