177 боевых столкновений: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
На фронте произошло 177 боевых столкновений, наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении. Враг совершил 50 атак в районе Елизаветовки, Воздвиженки и других населенных пунктов.
В настоящее время произошло 177 боевых столкновений. Оккупанты продолжают вести наиболее активные бои на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки врага возле Волчанска.
На Купянском направлении противник неудачно 4 раза пытался продвинуться вперед вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении террористы 12 раз били в районах Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Першотравневого.
На Северском направлении Защитники отбили одну атаку агрессоров в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении активность оккупантов вылилась в 4 боевых столкновения вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении продолжается 7 боестолкновений неподалеку Торецка и Щербиновки, 5 вражеских штурмов ВСУ остановили в районах Торецка и Крымского.
На Покровском направлении вражеская армия 50 раз атаковала в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. Тридцать одно наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор.
На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. В настоящее время украинские воины отбили 22 атаки противника, продолжается еще три боестолкновения.
На Времовском направлении украинские войска отражали 13 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар, Новодаровка и в направлении Константинополя.
На Приднепровском направлении противник безуспешно атаковал и понес потери.