17 травня: чому саме сьогодні відзначають День народження Інтернету?
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні, 17 травня, неофіційно відзначається День народження Інтернету, пише УНН.
Дата обрана не випадково, адже саме 17 травня далекого 1991 року був прийнятий єдиний стандарт World Wide Web (www).
Усім, хто користується Інтернетом, в цей день пропонується поширити інформацію про свято у соціальних мережах та навіть надіслати привітання всім своїм знайомим.
Формально на більш офіційному рівні сьогодні, 17 травня, відзначають Всесвітній день інформаційної спільності. Він був запроваджений ООН у березні 2006 року і замінив Міжнародний день електрозв’язку.
Також сьогодні відзначається День пульмонолога та День боротьби з артеріальною гіпертонією.
А ще 17 травня це День плюшкіна – «професійне» свято людей, які збирають та роками зберігають різний мотлох.
За церковним календарем 17 травня – це День пам’яті мучениці Пелагеї, що жила у ІІІ столітті, і походила із заможної родини.
Вважається, що на ній хотів одружитися син імператора Діоклетіана. Однак, Пелагея відмовила, бо називала себе нареченою Христа.
Син імператора скоїв самогубство, а мати Пелагеї донесла імператору, що її донька сповідує християнство. Діоклетіан, коли побачив Пелагею, теж захотів взяти її за дружину. Однак, і йому вона теж відмовила. За повір’ям Пелагею спалили на вогнищі.
Іменини 17 травня відзначать Пелагея, Мирослава, Марія.Панас, Антоній, Ісаак, Валеріан, Климент, Кирило, Леонтій, Микита.