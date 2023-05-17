17 мая: почему именно сегодня отмечают День рождения Интернета?
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня, 17 мая, неофициально отмечается День рождения Интернета, пишет УНН.
Дата выбрана не случайно, ведь именно 17 мая далекого 1991 года был принят единый стандарт World Wide Web (www).
Всем, кто пользуется Интернетом, в этот день предлагается распространить информацию о празднике в социальных сетях и даже отправить поздравления всем своим знакомым.
Формально на более официальном уровне сегодня, 17 мая, отмечают Всемирный день информационной общности. Он был введен ООН в марте 2006 года и заменил Международный день электросвязи’связи.
Также сегодня отмечается День пульмонолога и День борьбы с артериальной гипертонией.
А еще 17 мая это День плюшкина – «профессиональный» праздник людей, которые собирают и годами хранят разный хлам.
По церковному календарю 17 мая – это День памяти мученицы Пелагеи, жившей в III веке, и происходившей из богатой семьи.
Считается, что на ней хотел жениться сын императора Диоклетиана. Однако, Пелагея отказала, потому что называла себя невестой Христа.
Сын императора совершил самоубийство, а мать Пелагеи донесла императору, что ее дочь исповедует христианство. Диоклетиан, когда увидел Пелагею, тоже захотел взять ее в жены. Однако, и ему она тоже отказала. По поверью Пелагею сожгли на костре.
Именины 17 мая отметят Пелагея, Мирослава, Мария, Афанасий, Антоний, Исаак, Валериан, Климент, Кирилл, Леонтий, Никита.