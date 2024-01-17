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17 січня: День дітей-винахідників, Міжнародний день канатної дороги

17 січня: День дітей-винахідників, Міжнародний день канатної дороги

Київ • УНН

 • 44213 перегляди

17 січня в усьому світі відзначають День дитячого винахідництва, відзначаючи досягнення юних винахідників в історії. Це день також відомий подачею першого патенту на канатну дорогу в США в 1871 році.

Сьогодні, 17 січня, у багатьох країнах світу відзначається День дітей-винахідників, пише УНН.

Саме 17 січня 1706 року в Бостоні народився Бенджамін Франклін – співзасновник Сполучених Штатів Америки, і один з найвідоміших винахідників в історії людства.

Свій перший винахід Франклін зробив саме у підлітковому віці: коли йому було дванадцять років, Франклін винайшов ласти.

П’ятнадцятирічний Луї Брайль винайшов шрифт для людей з вадами зору. Жозеф-Арман Бомбардьє, коли йому було 15 років на базі старого автомобіля "Форд" сконструював перший снігохід.

Перший батут винайшов шістнадцятирічний річний хлопець на ім’я Джон Ніссен з Айови в 1930-му році. Одного разу він вирішив натягнути брезент армійського зразка за допомогою гумових амортизаторів на залізний каркас, щоб просто пострибати на своє задоволення.

17 січня 1871 року в США Ебнер Даблдей оформив перший у світі патент на канатну дорогу. Тож, саме 17 січня називають Міжнародним днем цього виду транспорту.

Разом з інженерами Ендрю Смітом та Вільямом Епплшмеймером Даблдей два роки монтував першу у світі канатну дорогу у Сан-Франциско, яка розпочала свою роботу першого вересня 1873 року.

Перша система канатних доріг була заснована на ранніх шахтарських системах транспортування

Канатні дороги використовуються в гірських районах з великими перепадами висот.

Найдовша у віті канатна дорога розташована у Венесуелі. Вогна називається Телеферіко-де-Меріда, а її протяжність перевищує 12-кілометрову довжину, що є абсолютним показником. Всього Телеферіко-де-Меріда включає в себе чотири секції і веде на вершину Еспехо, найвища точка якої розташувалася на висоті 4765 метрів.

Також сьогодні, у третю середу січня можна приєднатися до Дня музейного селфі.

Його відзначання вперше запропонували у 2014 році працівники Європейського колективу Culture Themes.

Метою події є заохочення якомога більшої кількості людей до знайомства з історією та мистецтвом. В цей день варто завітати до будь-якого музею, обрати експонат, який залишив найяскравіше враження, зробити з ним селфі та викласти фото у соціальних мережах.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Антонія Великого, якого називають засновником відлюдного духівництва.

Антоній народився в Єгипті у заможній християнській родині. Після смерті батьків, роздав усе майно нужденним, а сам оселився у печері. Потім 20 років прожив в руїнах фортеці. Заснував монастир.

Іменини 17 січня святкують Антон, Єгор, Георгій, Антоніна.

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