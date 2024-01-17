17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

Сегодня, 17 января, во многих странах мира отмечается День детей-изобретателей, пишет УНН.

Именно 17 января 1706 года в Бостоне родился Бенджамин Франклин - соучредитель Соединенных Штатов Америки, и один из самых известных изобретателей в истории человечества.

Свое первое изобретение Франклин сделал именно в подростковом возрасте: когда ему было двенадцать лет, Франклин изобрел ласты.

Пятнадцатилетний Луи Брайль изобрел шрифт для слабовидящих людей. Жозеф-Арман Бомбардье, когда ему было 15 лет на базе старого автомобиля "Форд" сконструировал первый снегоход.

Первый батут изобрел шестнадцатилетний летний парень по имени Джон Ниссен из Айовы в 1930-м году. Однажды он решил натянуть брезент армейского образца с помощью резиновых амортизаторов на железный каркас, чтобы просто попрыгать в свое удовольствие.

17 января 1871 года в США Эбнер Даблдей оформил первый в мире патент на канатную дорогу. Поэтому, именно 17 января называют Международным днем этого вида транспорта.

Вместе с инженерами Эндрю Смитом и Уильямом Эпплшмеймером Даблдей два года монтировал первую в мире канатную дорогу в Сан-Франциско, которая начала свою работу первого сентября 1873 года.

Первая система канатных дорог была основана на ранних шахтерских системах транспортировки

Канатные дороги используются в горных районах с большими перепадами высот.

Самая длинная в мире канатная дорога расположена в Венесуэле. Она называется Телеферико-де-Мерида, а ее протяженность превышает 12-километровую длину, что является абсолютным показателем. Всего Телеферико-де-Мерида включает в себя четыре секции и ведет на вершину Эспехо, самая высокая точка которой расположилась на высоте 4765 метров.

Также сегодня, в третью среду января можно присоединиться ко Дню музейного селфи.

Его празднование впервые предложили в 2014 году работники Европейского коллектива Culture Themes.

Целью события является поощрение как можно большего количества людей к знакомству с историей и искусством. В этот день стоит посетить любой музей, выбрать экспонат, который оставил самое яркое впечатление, сделать с ним селфи и выложить фото в социальных сетях.

По церковному календарю сегодня День памяти Антония Великого, которого называют основателем отшельнического духовенства.

Антоний родился в Египте в богатой христианской семье. После смерти родителей, раздал все имущество нуждающимся, а сам поселился в пещере. Затем 20 лет прожил в руинах крепости. Основал монастырь.

Именины 17 января празднуют Антон, Егор, Георгий, Антонина.