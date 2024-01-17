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17-yanvarya-den-detei-izobretatelei-mezhdunarodnii-den-kanatnoi-dorogi

17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 04:13  •  1340 просмотра

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17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.

Сегодня, 17 января, во многих странах мира отмечается День детей-изобретателей, пишет УНН.

Именно 17 января 1706 года в Бостоне родился Бенджамин Франклин - соучредитель Соединенных Штатов Америки, и один из самых известных изобретателей в истории человечества.

Свое первое изобретение Франклин сделал именно в подростковом возрасте: когда ему было двенадцать лет, Франклин изобрел ласты.

Пятнадцатилетний Луи Брайль изобрел шрифт для слабовидящих людей. Жозеф-Арман Бомбардье, когда ему было 15 лет на базе старого автомобиля "Форд" сконструировал первый снегоход.

Первый батут изобрел шестнадцатилетний летний парень по имени Джон Ниссен из Айовы в 1930-м году. Однажды он решил натянуть брезент армейского образца с помощью резиновых амортизаторов на железный каркас, чтобы просто попрыгать в свое удовольствие.

17 января 1871 года в США Эбнер Даблдей оформил первый в мире патент на канатную дорогу. Поэтому, именно 17 января называют Международным днем этого вида транспорта.

Вместе с инженерами Эндрю Смитом и Уильямом Эпплшмеймером Даблдей два года монтировал первую в мире канатную дорогу в Сан-Франциско, которая начала свою работу первого сентября 1873 года.

Первая система канатных дорог была основана на ранних шахтерских системах транспортировки

Канатные дороги используются в горных районах с большими перепадами высот.

Самая длинная в мире канатная дорога расположена в Венесуэле. Она называется Телеферико-де-Мерида, а ее протяженность превышает 12-километровую длину, что является абсолютным показателем. Всего Телеферико-де-Мерида включает в себя четыре секции и ведет на вершину Эспехо, самая высокая точка которой расположилась на высоте 4765 метров.

Также сегодня, в третью среду января можно присоединиться ко Дню музейного селфи.

Его празднование впервые предложили в 2014 году работники Европейского коллектива Culture Themes.

Целью события является поощрение как можно большего количества людей к знакомству с историей и искусством. В этот день стоит посетить любой музей, выбрать экспонат, который оставил самое яркое впечатление, сделать с ним селфи и выложить фото в социальных сетях.

По церковному календарю сегодня День памяти Антония Великого, которого называют основателем отшельнического духовенства.

Антоний родился в Египте в богатой христианской семье. После смерти родителей, раздал все имущество нуждающимся, а сам поселился в пещере. Затем 20 лет прожил в руинах крепости. Основал монастырь.

Именины 17 января празднуют Антон, Егор, Георгий, Антонина.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
17 січня: День дітей-винахідників, Міжнародний день канатної дороги
January 17: Children's Inventors Day, International Cable Car Day
Новости по теме

17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.

УНН Lite •   •  1340 просмотра
17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

Население Китая уменьшается второй год

Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.

Новости Мира •   •  1151 просмотра
Население Китая уменьшается второй год

Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.

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Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Беларусь включила в свою военную доктрину пункт о применении ядерного оружия, что отражает размещение Россией такого оружия на ее территории, согласно данным Института изучения войны (ISW). Однако вероятность ядерной эскалации остается крайне низкой.

Политика •   •  3066 просмотра
В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

Военно-морские силы США перехватили у берегов Сомали судно, которое, как подозревается, перевозило иранское оружие для йеменских хуситов. Корабль, представлявший угрозу, был захвачен и потоплен; судьба 14 членов экипажа устанавливается.

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США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

ЕС включил Яхью Синвара, лидера Хамаса, в список террористов. Это внесение блокирует все его средства и активы на территории ЕС.

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В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника в Одессе, в том числе женщина и девочка, сообщает областная военная администрация. Из пострадавшего дома пришлось срочно эвакуировать 130 гражданских лиц.

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Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом объявил о выделении Украине более семи миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Эта помощь является частью совместных усилий, направленных на продолжение предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

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Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.

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США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Атака беспилотника в Одессе, по сообщениям, привела к ранениям, в том числе 62-летнего мужчины, и повреждению гражданской жилой инфраструктуры. Сообщается о пожарах и ранениях среди гражданского населения.

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Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем