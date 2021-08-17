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17 березня, 19:38 • 103923 перегляди

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17 березня, 18:58 • 133742 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181322 перегляди

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17 серпня: яке сьогодні свято

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні, 17 серпня, відзначають День картоплі та День секонд-хенду, пише УНН.

Свята

Щорічно 17 серпня в США святкується Національний день картоплі – однієї з найпопулярніших у світі овочевих культур. Святкують цей день особливим чином – готують для себе, своєї сім’ї та друзів різноманітні страви з картоплі. Готувати цього дня її можна на сніданок, на обід та на вечерю. Можна поласувати як вишуканими стравами, так і простими, але улюбленими багатьма чіпсами та картоплею фрі. Поціновувачі експериментів навіть десерти готують із цього коренеплоду.

Картопля не лише дешевий овоч, але й дуже поживний. Лише на стравах з неї можна легко харчуватися цілий місяць, не відчуваючи ні голоду, ні дефіциту поживних речовин. Вперше вживати картоплю в їжу розпочали ще 7 тисяч років тому у Перу та Болівії. Після окультурювання овоч став поширюватись по усьому світі та зайняв почесне місце на столах американців. Зустріти картоплю можна майже у кожній повсякденній страві.

17 серпня святкується День магазинів секонд-хенду. Відзначається це свято завзятими секонд-хендниками щорічно. У цей день можна відвідати будь-який магазин секунд-хенду, ретельно там пошукати якісь цікаві речі та придбати їх. Потім дома можна влаштувати примірку, запросивши друзів, які теж полюбляють купувати речі, що були у вжитку. Можна влаштувати вечірку, одягнувшись усім у відповідний одяг.

Релігійне свято

17 серпня православні віряни відзначають День пам’яті преподобної мучениці Євдокії. В народі вона відома також як Явдоха-огуречниця, малинівка. Пов’язано це з тим, що в цей час починає дозрівати лісова малина та закінчується збір огірків. Також це пора злив та гроз. Ще з давніх часів цього дня люди ходили до лісу за дикою малиною та проводили збір цибулі, часнику та огірків. Також є звичай гостювати в цей день одне в одного, приносячи з собою солодощі та випічку.

Свята Євдокія жила у IV столітті та була захоплена до полону персидським царем Сапором. В той час, коли мучениця знаходилась в ув’язненні, вона розповідала персидським жінкам про Бога та проповідувала їм християнство. Дізнавшись про це, Сапор наказав замучити Євдокію. Жінку довго катували, але вона сміливо витримувала усі страждання. В результаті святій відтяли голову.

У вівторок, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Іван, Максиміліан.

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