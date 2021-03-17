17 березня: яке свято сьогодні

День святого Патріка

Зазвичай, свято відбувається у супроводі особливої символіки, гучних парадів та розваг. Втім, через пандемію коронавірусу, імовірно більшість парадів у світі не відбудеться.

Ірландці почали відзначати День святого Патріка 17 березня ще в X-XI століттях. У XVII столітті День був включений в літургійний календар католицької церкви. Цей святий також відзначається в деяких громадах православної церкви і окремими протестантськими церквами. У 1903 році 17 березня в Ірландії стало офіційним вихідним днем. Довгий час свято вважалося виключно релігійним. З початку 1900-х до 1970-х років діяв закон, згідно з яким в цей день закривалися всі бари та паби через надмірне вживання ірландцями алкоголю.

У 1931 році в Дубліні в День святого Патріка вперше на офіційному рівні було проведено парад.

17 березня відзначають в країнах, де є численні ірландські діаспори — в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Новій Зеландії та європейських державах (за оцінкою МЗС Ірландії, чисельність діаспори перевищує 70 млн чоловік).

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Свята в Україні

17 березня в Україні відзначається День мобілізаційного працівника.

Ця дата встановлена наказом Ммністра оборони України від 2016 року. В цей день з боку керівництва країни і вищих чинів ЗС України традиційно вітати з цим професійним святом на адресу своїх підлеглих.

В цей день співробітники призовних пунктів отримують нагородження, пам’ятні подарунки, державні нагороди, позачергові військові звання тощо.

Релігійні свята

Православні християни у цей день вшановують пам’ять преподобного Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Це свято відзначається на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків. Коли прилітають птахи — це одна з перших ознак настання весни.

Також в цей день віряни вшановують пам’ять мучеників Павла та Іуліанії.

Іменини

У середу, 17 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Юлія, Данило, Яків, В’ячеслав, Юрій, Григорій, Георгій, Стратон та Акакій.