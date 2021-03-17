17 березня: яке свято сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні в багатьох країнах світу відзначають День святого Патріка — день міжнародного вшанування одного з найвідоміших святих. В Україні ж 17 березня – День мобілізаційного працівника. Про ці та інші свята пише УНН.
День святого Патріка
Зазвичай, свято відбувається у супроводі особливої символіки, гучних парадів та розваг. Втім, через пандемію коронавірусу, імовірно більшість парадів у світі не відбудеться.
Ірландці почали відзначати День святого Патріка 17 березня ще в X-XI століттях. У XVII столітті День був включений в літургійний календар католицької церкви. Цей святий також відзначається в деяких громадах православної церкви і окремими протестантськими церквами. У 1903 році 17 березня в Ірландії стало офіційним вихідним днем. Довгий час свято вважалося виключно релігійним. З початку 1900-х до 1970-х років діяв закон, згідно з яким в цей день закривалися всі бари та паби через надмірне вживання ірландцями алкоголю.
У 1931 році в Дубліні в День святого Патріка вперше на офіційному рівні було проведено парад.
17 березня відзначають в країнах, де є численні ірландські діаспори — в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Новій Зеландії та європейських державах (за оцінкою МЗС Ірландії, чисельність діаспори перевищує 70 млн чоловік).
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Свята в Україні
17 березня в Україні відзначається День мобілізаційного працівника.
Ця дата встановлена наказом Ммністра оборони України від 2016 року. В цей день з боку керівництва країни і вищих чинів ЗС України традиційно вітати з цим професійним святом на адресу своїх підлеглих.
В цей день співробітники призовних пунктів отримують нагородження, пам’ятні подарунки, державні нагороди, позачергові військові звання тощо.
Релігійні свята
Православні християни у цей день вшановують пам’ять преподобного Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Це свято відзначається на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків. Коли прилітають птахи — це одна з перших ознак настання весни.
Також в цей день віряни вшановують пам’ять мучеників Павла та Іуліанії.
Іменини
У середу, 17 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Юлія, Данило, Яків, В’ячеслав, Юрій, Григорій, Георгій, Стратон та Акакій.