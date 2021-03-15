Масниця на російський лад: у Санкт-Петербурзі опудало спалили пострілом з танка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У російському Санкт-Петербурзі в мілітарі-парку під час проводів зими у зв’язку зі святом Масляни опудало спалили пострілом з танка. Відповідне відео опублікував Telegram-канал “Mash на мойке”, передає УНН.
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“Масляна пройшла, і нагорода за епічність святкування сміливо летить в мілітарі-парк в Червоному Селі. Опудало там спалили пострілом з танка”, — йдеться у дописі до відео.
Доповнення
Зокрема, у цьому році в Петербурзі і області проводи зими проходили не дуже стандартно. Так, у Всеволожську, в Павлівському парку і Василівському острові опудало на Масницю спалювали вогнеметами.
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А в іншому російському місті — Кінгісеппі — опудало, коли його підпалили факелами аніматори, вибухнуло, оскільки в ньому накопичилися пари горючої речовини, яким перед цим облили фігуру. Полум’я перекинулося на одного з аніматорів.