Масниця на російський лад: у Санкт-Петербурзі опудало спалили пострілом з танка

Цитата

“Масляна пройшла, і нагорода за епічність святкування сміливо летить в мілітарі-парк в Червоному Селі. Опудало там спалили пострілом з танка”, — йдеться у дописі до відео.

Доповнення

Зокрема, у цьому році в Петербурзі і області проводи зими проходили не дуже стандартно. Так, у Всеволожську, в Павлівському парку і Василівському острові опудало на Масницю спалювали вогнеметами.

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А в іншому російському місті — Кінгісеппі — опудало, коли його підпалили факелами аніматори, вибухнуло, оскільки в ньому накопичилися пари горючої речовини, яким перед цим облили фігуру. Полум’я перекинулося на одного з аніматорів.