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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 24363 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Масленица на российский лад: в Санкт-Петербурге чучело сожгли выстрелом из танка

Киев  •  УНН

 • 19400 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В российском Санкт-Петербурге в милитари-парке во время проводов зимы в связи с праздником Масленицы чучело сожгли выстрелом из танка. Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Mash на мойке", передает УНН.

Цитата

“Масленица прошла, и награда за эпичность празднования смело летит в милитари-парк в Красном Селе. Чучело там сожгли выстрелом из танка”, — говорится в заметке к видео.

Дополнение

В частности, в этом году в Петербурге и области проводы зимы проходили не очень стандартно. Так, во Всеволожске, в Павловском парке и Васильевском острове чучело на Масленицу сжигали огнеметами.

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А в другом российском городе — Кингисеппе — чучело, когда его подожгли факелами аниматоры, взорвалось, поскольку в нем накопились пары горючего вещества, которым перед этим облили фигуру. Пламя перекинулось на одного из аниматоров.

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