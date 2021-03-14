Канун Великого поста: что такое Прощеное воскресенье

Последний день Масленицы

Неделя сыропустная - это последнее воскресенье перед Великим постом и этим днем завершается сырная седмица. Термин "пуст" означает прощание с чем-то. В этом случае христиане в воскресенье еще потребляют сыр и молочные продукты, а уже с понедельника "отпускают", то есть не употребляют в пищу их до Пасхи.

"Стоит обратить внимание на то, что человек состоит из души и тела, поэтому пост должен быть как для души, так и для тела, ведь если мы только откажемся от определенного рода пищи - это будет просто диетой. Например, если человек не будет потреблять мяса, молочных продуктов, а ссориться со своими ближними, то такой подвиг поста не будет настоящим и не принесет пользы", - отмечают в ПЦУ.

Что такое Прощеное воскресенье

Неделю сыропустную также называют Прощеным воскресеньем, ведь в этот день "прощаем и просим прощения, чтобы войти в Великий пост в мире с Богом и всеми ближними".

В храмах на богослужении в этот день через чтение из Евангелия отмечается важный аспект христианской жизни: "Если вы будете прощать людям вину их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6:14 - 15). А также упоминается библейское повествование об изгнании Адама из рая - событие, последствия которого ощущает каждый из нас.