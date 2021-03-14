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Переддень Великого посту: що таке Сиропусна неділя

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Великий піст у християн східного обряду у 2021 році розпочнеться 15 березня, але йому передує кілька підготовчих неділь. 14 березня — неділя Сиропусна, Прощена неділя, передає УНН.

Останній день Масляної

Сиропусна неділя — це остання неділя перед Великим постом і цим днем завершується сирна седмиця. Термін “пуст” означає прощання з чимось. У цьому випадку християни в неділю ще споживають сир та молочні продукти, а вже з понеділка “відпускають”, тобто не вживають в їжу їх до Пасхи.

“Варто звернути увагу на те, що людина складається із душі та тіла, тому піст має бути як для душі, так і для тіла, адже якщо ми лише відмовимося від певного роду їжі — це буде просто дієтою. Для прикладу, якщо людина не споживатиме м’яса, молочних продуктів, а сваритиметься зі своїми ближніми, то такий подвиг посту не буде справжнім і не принесе користі”, — вказують у ПЦУ.

Що таке Прощена неділя

Сиропусну неділю також називають прощеною, адже у цей день “прощаємо і просимо прощення, аби увійти у Великий піст у мирі з Богом та усіма ближніми”.

У храмах на богослужінні у цей день через читання з Євангелія наголошується на важливому аспекті християнського життя: “Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших” (Мф. 6: 14 — 15). А також згадується біблійна оповідь про вигнання Адама з раю — подія, наслідки від якої відчуває кожен із нас.

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