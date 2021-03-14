Переддень Великого посту: що таке Сиропусна неділя

Останній день Масляної

Сиропусна неділя — це остання неділя перед Великим постом і цим днем завершується сирна седмиця. Термін “пуст” означає прощання з чимось. У цьому випадку християни в неділю ще споживають сир та молочні продукти, а вже з понеділка “відпускають”, тобто не вживають в їжу їх до Пасхи.

“Варто звернути увагу на те, що людина складається із душі та тіла, тому піст має бути як для душі, так і для тіла, адже якщо ми лише відмовимося від певного роду їжі — це буде просто дієтою. Для прикладу, якщо людина не споживатиме м’яса, молочних продуктів, а сваритиметься зі своїми ближніми, то такий подвиг посту не буде справжнім і не принесе користі”, — вказують у ПЦУ.

Що таке Прощена неділя

Сиропусну неділю також називають прощеною, адже у цей день “прощаємо і просимо прощення, аби увійти у Великий піст у мирі з Богом та усіма ближніми”.

У храмах на богослужінні у цей день через читання з Євангелія наголошується на важливому аспекті християнського життя: “Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших” (Мф. 6: 14 — 15). А також згадується біблійна оповідь про вигнання Адама з раю — подія, наслідки від якої відчуває кожен із нас.