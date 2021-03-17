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17 марта: какой праздник сегодня

17 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня во многих странах мира отмечают День святого Патрика - день международного чествования одного из самых известных святых. В Украине же 17 марта - День мобилизационного работника. Об этих и другие праздники пишет УНН.

День святого Патрика

Обычно, праздник проходит в сопровождении особой символики, громких парадов и развлечений. Впрочем, из-за пандемии коронавируса, вероятно большинство парадов в мире не произойдет.

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика 17 марта еще в X-XI веках. В XVII веке День был включен в литургический календарь католической церкви. Этот святой также отмечается в некоторых общинах православной церкви и отдельными протестантскими церквями. В 1903 году 17 марта в Ирландии стало официальным выходным днем. Долгое время праздник считался исключительно религиозным. С начала 1900-х до 1970-х годов действовал закон, согласно которому в этот день закрывались все бары и пабы из-за чрезмерного употребления ирландцами алкоголя.

В 1931 году в Дублине в День святого Патрика впервые на официальном уровне был проведен парад.

17 марта отмечают в странах, где есть многочисленные ирландские диаспоры — в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и европейских государствах (по оценке МИД Ирландии, численность диаспоры превышает 70 млн человек).

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Праздники в Украине

17 марта в Украине отмечается День мобилизационного работника.

Эта дата установлена приказом Министра обороны Украины от 2016 года. В этот день со стороны руководства страны и высших чинов ВС Украины традиционно поздравлять с этим профессиональным праздником в адрес своих подчиненных.

В этот день сотрудники призывных пунктов получают награждения, памятные подарки, государственные награды, внеочередные воинские звания и тому подобное.

Религиозные праздники

Православные христиане в этот день чтят память преподобного Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. Этот праздник отмечается в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей. Когда прилетают птицы — это один из первых признаков наступления весны.

Также в этот день верующие чтят память также мучеников Павла и Иулиании.

Именины

В среду, 17 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Юлия, Даниил, Яков, Вячеслав, Юрий, Григорий, Георгий, Стратон и Акакий.

Украинские Национальные Новости

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