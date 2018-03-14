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16 українських моряків заарештовані за незаконну торгівлю паливом у Нігерії

16 українських моряків заарештовані за незаконну торгівлю паливом у Нігерії

Київ • УНН

 • 6181 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Нігерії заарештували швейцарський танкер San Padre Pio з українським екіпажем з 16 моряків за незаконну торгівлю паливом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс FleetMon.

“Військово-морський флот Нігерії в заяві від 9 березня повідомив про арешт танкера San Padre Pio з 16 українськими моряками і близько 5 тисяч тонн вантажу на борту за несанкціонований вхід в води Нігерії і незаконну торгівлю паливом”, — вказано у повідомленні ресурсу.

Судно з 16 українськими моряками було заарештовано ще 23 січня, але про цей інцидент стало відомо тільки в березні. Наразі танкер закріплений на причалі у Бонні (південний схід Нігерії). Капітан танкера Андрій Васьков заявив, що у судна був дозвіл від нігерійського флоту на відправку вантажу в Нігерію. За його словами, це їхній п’ятий захід у нігерійський порт з нафтопродуктами.

Як повідомляв УНН, військові помилково вбили 9 мирних жителів у ході операції проти повстанців на території Ефіопії.

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