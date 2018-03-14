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16 украинских моряков арестованы за незаконную торговлю топливом в Нигерии

16 украинских моряков арестованы за незаконную торговлю топливом в Нигерии

Киев  •  УНН

 • 6180 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс FleetMon.

“Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воду Нигерии и незаконную торговлю топливом”, — указано в сообщении ресурса.

Судно с 16 украинскими моряками был арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Как сообщал УНН, военные по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции против повстанцев на территории Эфиопии.

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