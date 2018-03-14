16 украинских моряков арестованы за незаконную торговлю топливом в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс FleetMon.
“Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воду Нигерии и незаконную торговлю топливом”, — указано в сообщении ресурса.
Судно с 16 украинскими моряками был арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.
Как сообщал УНН, военные по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции против повстанцев на территории Эфиопии.