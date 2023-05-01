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1 травня: Міжнародний день праці та День глобальної любові

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні у більшості країн світу відзначають Міжнародний день праці, повідомляє УНН.

Міжнародний день праці відзначають у більш ніж 140 країнах світу. Цей день пов'язаний з боротьбою робітників за свої права.
Також цього дня відзначають неофіційні свята, такі, як День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День народження поштової марки, День коучера, Європейський день. Також 1 травня вважається Днем захисту носорогів.

За православним календарем сьогодні вшановують Івана Солунського, відомого також як Іван Царьгородський. В католицькій ж церкві сьогодні віддають шану Св. Йосифу робітника.

Іменини цього дня святкують Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.

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