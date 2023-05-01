1 мая: Международный день труда и День глобальной любви

Международный день труда отмечают в более чем 140 странах мира. Этот день связан с борьбой рабочих за свои права.

Также в этот день отмечают неофициальные праздники, такие, как День глобальной любви, Международный день подсолнечника, День рождения почтовой марки, День коучера, Европейский день. Также 1 мая считается Днем защиты носорогов.

Согласно православному календарю сегодня почитают Иоанна Солунского, известного также как Иоанн Царьградский. В католической же церкви сегодня отдают дань уважения Св. Иосифу рабочему.

Именины в этот день празднуют Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.