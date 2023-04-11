1 людина загинула, сотні евакуювали рятуючи від лісової пожежі у Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Лісова пожежа, викликана сильним вітром у вівторок, спалила частину приморського міста на східному узбережжі Південної Кореї, вбивши щонайменше одну людину і змусивши сотні людей евакуюватись, перш ніж її уповільнив дощ. Про це пише АР, передає УНН.
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Потрібно було вісім годин та близько 3000 пожежників, щоб загасити полум'я, яке почалося близько 8:30 ранку та знищило близько 70 будинків та інших будівель.
Понад 550 людей було евакуйовано.
За словами офіційних осіб, чоловік імовірно у віці 70 років був знайдений мертвим у згорілому будинку, а ще один мешканець та двоє пожежників отримали опіки другого ступеня.
Лісова служба Кореї повідомила, що пожежники загасили спалах о 16:30, чому сприяв дощ, який розпочався у другій половині дня.
Спочатку їхні зусилля були сповільнені через сильний вітер, через який було важко управляти літаками, що скидали воду, але в другій половині дня владі вдалося розгорнути гелікоптери.
Метеорологічне управління Кореї заявило, що швидкість вітру в районі Каннина становить 103 кілометри на годину. Сильний вітер також змусив залізничних операторів скасувати щонайменше дюжину пасажирських поїздів між Каннином та іншими містами східного узбережжя, такими як Тонхе та Самчхок.
Вогонь охопив понад 379 гектарів. Пожежники на початку свого реагування зосередилися на створенні бар'єрів, щоб запобігти поширенню полум'я на більш населені райони Каннина.
Лісова служба Кореї заявила, що пожежа, ймовірно, виникла через дерево, яке впало на лінію електропередач після того, як його зламав сильний вітер.