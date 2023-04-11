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1 человек погиб, сотни эвакуировали спасая от лесного пожара в Южной Корее

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Лесной пожар, вызванный сильным ветром во вторник, сжег часть приморского города на восточном побережье Южной Кореи, убив по меньшей мере одного человека и заставив сотни людей эвакуироваться, прежде чем его замедлил дождь. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Потребовалось восемь часов и около 3000 пожарных, чтобы потушить пламя, которое началось около 8:30 утра и уничтожило около 70 домов и других зданий.

Более 550 человек были эвакуированы.

По словам официальных лиц, мужчина предположительно в возрасте 70 лет был найден мертвым в сгоревшем доме, а еще один житель и двое пожарных получили ожоги второй степени.

Лесная служба Кореи сообщила, что пожарные потушили возгорание в 16:30, чему способствовал дождь, который начался во второй половине дня.

Сначала их усилия были замедлены из-за сильного ветра, из-за которого было трудно управлять самолетами, сбрасывающими воду, но во второй половине дня властям удалось развернуть вертолеты.

Метеорологическое управление Кореи заявило, что скорость ветра в районе Каннина составляет 103 километра в час. Сильный ветер также заставил железнодорожных операторов отменить по меньшей мере дюжину пассажирских поездов между Каннином и другими городами восточного побережья, такими как Тонхэ и Самчхок.

Огонь охватил более 379 гектаров. Пожарные в начале своего реагирования сосредоточились на создании барьеров, чтобы предотвратить распространение пламени на более населенные районы Каннына.

Лесная служба Кореи заявила, что пожар, вероятно, возник из-за дерева, которое упало на линию электропередач после того, как его сломал сильный ветер.

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