1 000 000 грн на допомогу постраждалим від війни: Фонд Вадима Столара оголосив переможців грантової програми

КИЇВ. 4 травня. УНН. Ще до початку конкурсу Фонд Вадима Столара провів опитування цільової аудиторії та визначив пріоритетні напрями для проєктів:



кризова психологічна допомога;



реабілітаційні центри для поранених бійців;



соціальна підтримка постраждалих громадян через проєкти допомоги продуктами, ліками та предметами першої необхідності.



І от нарешті переможців визначено, тож надалі вони зможуть втілити свої проєкти за допомогою цих коштів.

Ми поспілкувалися з переможцями, з волонтерами Фонду, директором, а також з його засновником, аби з’ясувати, що саме стало поштовхом для втілення такої програми та як відбувається її практична реалізація.

Вадим Столар – про ідею та перші підсумки грантової програми

Як пояснив Вадим Столар, грантова програма є одним із найважливіших проєктів Благодійного фонду з підтримки постраждалих українців.

“Враховуючи обставини, повномасштабну війну, що триває вже понад рік, ми вирішили, що важливо надавати фінансову підтримку організаціям, здатним допомогти пораненим бійцям і громадянам, які постраждали від війни, а також тим, хто потребує соціальної підтримки. Хоча це нова сфера для нас, і запуск програми став певною мірою “тестовим завданням”, ми отримали понад 100 заявок від охочих долучитися! Це стало для нас чітким маркером, що такі проєкти варто втілювати, бо в них сьогодні є велика потреба”, – розповів Вадим Столар.

“До того ж ми зрозуміли, що подібні проєкти у співпраці з іншими організаціями сприяють розширенню команди однодумців, спрямованої на досягнення спільної мети.

Нам вдалося успішно пройти перший етап та визначити переможців конкурсу на отримання грантів. Далі – втілення проєктів учасників програми”, – зазначив Вадим Столар.

Волонтери Фонду Вадима Столара – про відбір кандидатів та переможців конкурсу

За словами волонтерки Фонду Наталії Приходько, відбір переможців серед усіх охочих долучитись став непростим завданням.

“Усі отримані нами заявки відображають реальні проблеми українців. Приємно бачити таку кількість проактивних людей, які хочуть вкладати власні сили у реалізацію проєктів для допомоги іншим. Було дійсно нелегко визначити чотирьох переможців. Ми їздили Україною, знайомилися та спілкувалися з кандидатами на участь у програмі особисто, вивчали їхні ідеї. Багато з них були достойними фінансування, особливо серед тих, які націлені на реабілітацію воїнів. Адже цей напрям зараз дуже актуальний через високу інтенсивність бойових дій і велику кількість поранених. Тож ми визначили переможцями саме проєкти, пов’язані з реалізацією реабілітаційної діяльності”, – підкреслила Наталія Приходько.

Крім того, Фонд отримав близько 20 заявок на грант, що стосувались отримання харчових продуктів для ВПО. Це також нагальне питання, бо на сьогодні у країні офіційно зареєстровано понад 4,8 млн вимушених переселенців. У найближчі два місяці, за словами Наталії Приходько, громадським організаціям, які надіслали такі проєкти, Фонд запропонує продуктові набори загальною кількістю близько 10 тис. одиниць.

Директор Фонду Вадима Столара Андрій Фещенко розповів про проєкти-переможці, які отримають гранти.

“Одним з переможців стала ГО “УФРА”, що на Івано-Франківщині, з проєктом, спрямованим на підвищення якості надання реабілітаційних послуг. Зокрема, пропонується закупити додаткове обладнання для однієї з районних лікарень, де проходять реабілітацію поранені військові. Реабілітаційна підтримка постраждалих від війни є метою й інших переможців конкурсу Фонду Вадима Столара – ГО “Простір розвитку громад” з Чернівецької області, яка діє у партнерстві з однією з багатопрофільних лікарень регіону. А ГО “Ротарі клуб Харків «Нью Левел»” подало заявку на грант для створення першого мобільного реабілітаційного центру на колесах з підтримки опорно-рухового апарату бійців, що дозволить оперативно відновлювати здоров’я військових безпосередньо в місцях несення служби”, – розповів Андрій Фещенко.

Четвертим переможцем конкурсу, за його словами, стала “Агенція економічного розвитку міста Павлоград” з проєктом облаштування реабілітаційного центру в міській лікарні.

Переможці грантової програми Фонду Вадима Столара – про свої проєкти та потреби

“Ми дуже раді тому, що беремо участь у грантовій програмі Благодійного фонду Вадима Столара, адже маємо значний перелік обладнання для якісної реабілітації поранених захисників, який тепер зможемо закупити для лікарні. Це й тренажер для вібротерапії, який використовується у реабілітації та фізіотерапії, і система декомпресійного витягування (тракції) шийного та поперекового відділів хребта, і реабілітаційне крісло для верхніх і нижніх кінцівок та плечового суглоба тощо”, – зазначили у ГО “УФРА”.

У ГО “Простір розвитку громад” своєю чергою наголосили, що грантова підтримка, яку вони отримають від Фонду Вадима Столара, буде спрямована на допомогу в завершенні реалізації створення при лікарні реабілітаційного центру для людей, постраждалих внаслідок російської збройної агресії. Він вже облаштовується на базі стаціонарного відділення комплексної медичної реабілітації коштом громади. Проте для повноцінного функціонування та реабілітації військових потребує додаткового фінансування.

Цей проєкт перекликається з ініціативою “Агенції економічного розвитку міста Павлоград”, яка також спрямована на облаштування реабілітаційного відділення для військовослужбовців на базі місцевої лікарні, що планується зробити за грант від Фонду Вадима Столара.

“Пройшовши лікування у лікарні, військовослужбовці стикаються з проблемою відновлення своєї функціональності. Насамперед потрібно допомогти їм повернутися до звичайного життя шляхом функціонального відновлення, виявити і розвивати резервні та компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок. Для цього ми плануємо облаштувати при лікарні реабілітаційний центр, оснащений відповідними тренажерами”, – пояснили в агенції.

А от ГО “Ротарі клуб Харків «Нью Левел»” підійшла до питання відновлення поранених бійців з іншого ракурсу, пропонуючи коштом отриманого від Фонду Вадима Столара гранту створити мобільний реабілітаційний центр на колесах з підтримки опорно-рухового апарату бійців у строю.

“Створення такого центру дозволить оперативно відновлювати здоров’я військових безпосередньо в місцях несення служби, підвищити їхню боєздатність, зокрема на прифронтовій території або у медпунктах батальйонів, за місцем несення служби, не відволікаючи від виконання бойових завдань. Для багатьох захисників України, які на передовій, цілодобово несуть службу на блокпостах та патрулюють територію, це життєво необхідно. Участь у бойових діях, тривале носіння важкої захисної амуніції та зброї провокує і загострює біль, що викликає не лише дискомфорт, а й призводить до серйозних наслідків. Виникають найрізноманітніші проблеми: грижі, протрузії, біль у попереку та спинні травми, біль в суглобах тощо. А звичайний больовий синдром може перерости в тяжку хронічну хворобу”, – наголосили у “Ротарі клуб Харків «Нью Левел»”.

Представники ГО, яка стала переможцем грантової програми Фонду Вадима Столара, також уточнили, що під час надання виїзних послуг військовим будуть застосовуватись методи реабілітації, які допоможуть максимально швидко поставити їх на ноги.

Це не лише мануальна терапія, спрямована на усунення болю і відновлення рухливості суглобів і хребта, – а й діагностування скелетно-м'язових травм та лікування, спрямоване на максимальне одужання, а також мінімізацію вторинної або хронічної захворюваності, виявлення осколкових поранень.

Вадим Столар – про місію Фонду під час війни та після перемоги України

“Наш Фонд працює з 2020 року, але з дня повномасштабного вторгнення ми повністю перебудували свою роботу. З перших днів війни ми спрямували свої зусилля на підтримку військових і цивільного населення, зокрема ВПО. Допомога захисникам, пораненим, вимушено переміщеним особам, тим, хто залишився без житла або втратив рідних, є основними напрямами діяльності Фонду і дотепер. І ми будемо вести та розширювати ці напрями до перемоги України.

Але й у повоєнний час нам буде що робити, адже, будемо відвертими, країну чекає довгий і важкий шлях відновлення. Ми вже вкладаємо свої сили в цей напрям, приділяючи багато уваги психологічній і фізичній реабілітації українців.

Нинішня грантова програма Фонду – також серед таких проєктів. І я радію, що багато людей має бажання долучитися до допомоги іншим. Це дійсно надихає і доводить, що українці – незламна нація! Впевнений, що ми на правильному шляху – шляху до Перемоги України!”, – підкреслив Вадим Столар.