1 000 000 грн на помощь пострадавшим от войны: Фонд Вадима Столара объявил победителей грантовой программы

КИЕВ. 4 мая. УНН. Еще до начала конкурса Фонд Вадима Столара провел опрос целевой аудитории и определил приоритетные направления для проектов:



кризисная психологическая помощь;



реабилитационные центры для раненых бойцов;



социальная поддержка пострадавших граждан через проекты помощи продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости.



И вот наконец победители определены, поэтому в дальнейшем они смогут воплотить свои проекты с помощью этих средств.

Мы пообщались с победителями, с волонтерами Фонда, директором, а также с его основателем, чтобы выяснить, что именно стало толчком для воплощения такой программы и как происходит ее практическая реализация.

Вадим Столар – об идее и первых итогах грантовой программы

Как пояснил Вадим Столар, грантовая программа является одним из важнейших проектов Благотворительного фонда по поддержке пострадавших украинцев.

“Учитывая обстоятельства, полномасштабную войну, которая длится уже более года, мы решили, что важно оказывать финансовую поддержку организациям, способным помочь раненым бойцам и гражданам, пострадавшим от войны, а также тем, кто нуждается в социальной поддержке. Хотя это новая сфера для нас, и запуск программы стал в некоторой степени “тестовой задачей”, мы получили более 100 заявок от желающих присоединиться. Это стало для нас четким маркером, что такие проекты стоит воплощать, потому что в них сегодня есть большая потребность”, – рассказал Вадим Столар.

“К тому же мы поняли, что подобные проекты в сотрудничестве с другими организациями способствуют расширению команды единомышленников, направленной на достижение общей цели.

Нам удалось успешно пройти первый этап и определить победителей конкурса на получение грантов. Далее – воплощение проектов участников программы”, – отметил Вадим Столар.

Волонтеры Фонда Вадима Столара – об отборе кандидатов и победителей конкурса

По словам волонтера Фонда Натальи Приходько, отбор победителей среди всех желающих приобщиться стал непростой задачей.

“Все полученные нами заявки отражают реальные проблемы украинцев. Приятно видеть такое количество проактивных людей, которые хотят вкладывать собственные силы в реализацию проектов для помощи другим. Было действительно нелегко определить четырех победителей. Мы ездили по Украине, знакомились и общались с кандидатами на участие в программе лично, изучали их идеи. Многие из них были достойными финансирования, особенно среди тех, которые нацелены на реабилитацию воинов. Ведь это направление сейчас очень актуально из-за высокой интенсивности боевых действий и большого количества раненых. Поэтому мы определили победителями именно проекты, связанные с реализацией реабилитационной деятельности”, – подчеркнула Наталья Приходько.

Кроме того, Фонд получил около 20 заявок на грант, касающихся получения продуктов питания для ВПЛ. Это также насущный вопрос, потому что на сегодня в стране официально зарегистрировано более 4,8 млн вынужденных переселенцев. В ближайшие два месяца, по словам Натальи Приходько, общественным организациям, которые прислали такие проекты, Фонд предложит продуктовые наборы общим количеством около 10 тыс. единиц.

Директор Фонда Вадима Столара Андрей Фещенко рассказал о проектах-победителях, которые получат гранты.

“Одним из победителей стала ОО “УФРА”, что на Ивано-Франковщине, с проектом, направленным на повышение качества предоставления реабилитационных услуг. В частности, предлагается закупить дополнительное оборудование для одной из районных больниц, где проходят реабилитацию раненые военные. Реабилитационная поддержка пострадавших от войны является целью и других победителей конкурса Фонда Вадима Столара – ОО “Пространство развития громад” из Черновицкой области, которая действует в партнерстве с одной из многопрофильных больниц региона. А ОО “Ротари клуб Харьков «Нью Левел»” подало заявку на грант для создания первого мобильного реабилитационного центра на колесах по поддержке опорно-двигательного аппарата бойцов, что позволит оперативно восстанавливать здоровье военных непосредственно в местах несения службы”, – рассказал Андрей Фещенко.

Четвертым победителем конкурса, по его словам, стало “Агентство экономического развития города Павлоград” с проектом обустройства реабилитационного центра в городской больнице.

Победители грантовой программы Фонда Вадима Столара – о своих проектах и потребностях

“Мы очень рады тому, что участвуем в грантовой программе Благотворительного фонда Вадима Столара, ведь имеем значительный перечень оборудования для качественной реабилитации раненых защитников, который теперь сможем закупить для больницы. Это и тренажер для вибротерапии, который используется в реабилитации и физиотерапии, и система декомпрессионного вытяжения (тракции) шейного и поясничного отделов позвоночника, и реабилитационное кресло для верхних и нижних конечностей и плечевого сустава и т.д.”, – отметили в ОО “УФРА”.

В ОО “Пространство развития громад” в свою очередь отметили, что грантовая поддержка, которую они получат от Фонда Вадима Столара, будет направлена на помощь в завершении реализации создания при больнице реабилитационного центра для людей, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии. Он уже обустраивается на базе стационарного отделения комплексной медицинской реабилитации за счет громады. Однако для полноценного функционирования и реабилитации военных требует дополнительного финансирования.

Этот проект перекликается с инициативой “Агентства экономического развития города Павлоград”, которая также направлена на обустройство реабилитационного отделения для военнослужащих на базе местной больницы, что планируется сделать за грант от Фонда Вадима Столара.

“Пройдя лечение в больнице, военнослужащие сталкиваются с проблемой восстановления своей функциональности. Прежде всего нужно помочь им вернуться к обычной жизни путем функционального восстановления, выявить и развивать резервные и компенсаторные возможности организма путем выработки новых движений, компенсаторных навыков. Для этого мы планируем обустроить при больнице реабилитационный центр, оснащенный соответствующими тренажерами”, – объяснили в агентстве.

А вот ОО “Ротари клуб Харьков «Нью Левел»” подошла к вопросу восстановления раненых бойцов с другого ракурса, предлагая за счет полученного от Фонда Вадима Столара гранта создать мобильный реабилитационный центр на колесах по поддержке опорно-двигательного аппарата бойцов в строю.

“Создание такого центра позволит оперативно восстанавливать здоровье военных непосредственно в местах несения службы, повысить их боеспособность, в частности на прифронтовой территории или в медпунктах батальонов, по месту несения службы, не отвлекая от выполнения боевых задач. Для многих защитников Украины, которые на передовой, круглосуточно несут службу на блокпостах и патрулируют территорию, это жизненно необходимо. Участие в боевых действиях, длительное ношение тяжелой защитной амуниции и оружия провоцирует и обостряет боль, что вызывает не только дискомфорт, но и приводит к серьезным последствиям. Возникают самые разнообразные проблемы: грыжи, протрузии, боль в пояснице и спинные травмы, боль в суставах и тому подобное. А обычный болевой синдром может перерасти в тяжелую хроническую болезнь”, – отметили в “Ротари клуб Харьков «Нью Левел»”.

Представители ОО, которая стала победителем грантовой программы Фонда Вадима Столара, также уточнили, что при предоставлении выездных услуг военным будут применяться методы реабилитации, которые помогут максимально быстро поставить их на ноги.

Это не только мануальная терапия, направленная на устранение боли и восстановление подвижности суставов и позвоночника, – но и диагностирование скелетно-мышечных травм и лечение, направленное на максимальное выздоровление, а также минимизацию вторичной или хронической заболеваемости, выявление осколочных ранений.

Вадим Столар – о миссии Фонда во время войны и после победы Украины

“Наш Фонд работает с 2020 года, но со дня полномасштабного вторжения мы полностью перестроили свою работу. С первых дней войны мы направили свои усилия на поддержку военных и гражданского населения, в том числе ВПЛ. Помощь защитникам, раненым, вынужденно перемещенным лицам, тем, кто остался без жилья или потерял родных, являются основными направлениями деятельности Фонда и до сих пор. И мы будем вести и расширять эти направления до победы Украины.

Но и в послевоенное время нам будет что делать, ведь, будем откровенны, страну ждет долгий и трудный путь восстановления. Мы уже вкладываем свои силы в это направление, уделяя много внимания психологической и физической реабилитации украинцев.

Нынешняя грантовая программа Фонда – также среди таких проектов. И я рада, что многие люди имеют желание приобщиться к помощи другим. Это действительно вдохновляет и доказывает, что украинцы – несокрушимая нация. Уверен, что мы на правильном пути – пути к Победе Украины!”, – подчеркнул Вадим Столар.

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