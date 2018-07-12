Появился первый трейлер фильма "Дикое поле"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50968 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105692 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127235 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134599 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170435 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141515 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182243 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

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9 марта, 19:50 • 15687 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 15597 просмотра
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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147721 просмотра
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112324 просмотра
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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113426 просмотра
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Появился первый трейлер фильма "Дикое поле"

Появился первый трейлер фильма "Дикое поле"

Киев  •  УНН

 • 50629 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Появился первый трейлер фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Об этом сообщает Госкино, передает УНН.

"Дикое Поле" создается при поддержке Госкино Украины. Режиссером является Ярослав Лодыгин, продюсером - Владимир Яценко, сопродюсером - Миклош Гимеш, оператор-постановщик - Сергей Михальчук, авторы сценария - Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин", - говорится в сообщении.

Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироническое и полное приключений путешествие через Дикое поле?

Напомним, компания "Трумэн Продакшн" завершила производство полнометражного художественного фильма режиссера Александра Жовны "История Лизы" .


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