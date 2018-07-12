Появился первый трейлер фильма "Дикое поле"

"Дикое Поле" создается при поддержке Госкино Украины. Режиссером является Ярослав Лодыгин, продюсером - Владимир Яценко, сопродюсером - Миклош Гимеш, оператор-постановщик - Сергей Михальчук, авторы сценария - Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин", - говорится в сообщении.



Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироническое и полное приключений путешествие через Дикое поле?



Напомним, компания "Трумэн Продакшн" завершила производство полнометражного художественного фильма режиссера Александра Жовны "История Лизы" .





