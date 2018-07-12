Появился первый трейлер фильма "Дикое поле"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Появился первый трейлер фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Об этом сообщает Госкино, передает УНН.
"Дикое Поле" создается при поддержке Госкино Украины. Режиссером является Ярослав Лодыгин, продюсером - Владимир Яценко, сопродюсером - Миклош Гимеш, оператор-постановщик - Сергей Михальчук, авторы сценария - Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин", - говорится в сообщении.
Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироническое и полное приключений путешествие через Дикое поле?
Напомним, компания "Трумэн Продакшн" завершила производство полнометражного художественного фильма режиссера Александра Жовны "История Лизы" .