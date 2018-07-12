З'явився перший трейлер фільму "Дике поле"

"Дике Поле" створюється за підтримки Держкіно України. Режисером є Ярослав Лодигін, продюсером — Володимир Яценко, співпродюсером — Міклош Гімеш, оператор-постановник — Сергій Михальчук, автори сценарію — Наталя Ворожбит, Сергій Жадан та Ярослав Лодигін", - йдеться у повідомленні.



Герман змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес — стару бензоколонку. Разом із нею — друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике поле?



Нагадаємо, компанія “Трумен Продакшн” завершила виробництво повнометражного художнього фільму режисера Олександра Жовни “Історія Лізи”.





