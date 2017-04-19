Появились подробности ночного убийства на Яворовском полигоне

Во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, ссора. После этого, военнослужащий нанес ножевые ранения женщине, от полученных травм она скончалась.

“Инцидент произошел около двух часов ночи, 18 апреля. Мужчина нанес два ножевых ранения женщине и бросил тело в яму. После этого хотел убежать, но в последний момент по непонятным причинам во всем признался командиру. Командир сообщил прокурору. Оба военных были не из львовской части. Это была Одесская военная часть, которая находилась на военном слаживании. Мужчина военнослужащий сам из Херсонской области, и женщина-фельдшер из города Херсон. Рассматриваем такой вариант, что алкоголь они привезли из Одессы. Также, вероятно, что военный перерезал горло женщине, когда она была мертвой. Проводится судебная экспертиза”, — рассказал В.Савинець.

По данному факту открыто уголовное производство, по части первой, статьи 115. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет. В ближайшее время военнослужащему планируют избрать меру пресечения.