Появились подробности ночного убийства на Яворовском полигоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39794 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102165 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156136 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116338 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116400 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112492 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104215 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107056 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103555 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Появились подробности ночного убийства на Яворовском полигоне

Появились подробности ночного убийства на Яворовском полигоне

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вчера, 18 апреля, ночью на Яворовском полигоне военнослужащий 1990 года рождения убил женщину, военнослужащего, которая была фельдшером. Об этом сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Свинец, передает УНН.

Во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, ссора. После этого, военнослужащий нанес ножевые ранения женщине, от полученных травм она скончалась.

“Инцидент произошел около двух часов ночи, 18 апреля. Мужчина нанес два ножевых ранения женщине и бросил тело в яму. После этого хотел убежать, но в последний момент по непонятным причинам во всем признался командиру. Командир сообщил прокурору. Оба военных были не из львовской части. Это была Одесская военная часть, которая находилась на военном слаживании. Мужчина военнослужащий сам из Херсонской области, и женщина-фельдшер из города Херсон. Рассматриваем такой вариант, что алкоголь они привезли из Одессы. Также, вероятно, что военный перерезал горло женщине, когда она была мертвой. Проводится судебная экспертиза”, — рассказал В.Савинець.

По данному факту открыто уголовное производство, по части первой, статьи 115. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет. В ближайшее время военнослужащему планируют избрать меру пресечения.

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