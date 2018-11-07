Отчет Счетной палаты по “Украэроруху” взят в работу комитетами ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Комитеты Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции, а также национальной безопасности приступили к изучению отчета Счетной палаты по ГП “Украэрорух”. Об этом в комментарии УНН сообщили народные депутаты.
В частности, замглавы антикоррупционного Комитета Юрий Савчук заявил, что этот отчет для них важен, и они намерены детально его изучить.
“Отчет мы получили. В настоящее время он находится в секретариате Комитета. Учитывая важность документа, выносить его на рассмотрение комитета нужно не спеша, чтобы мы его, скажем так, не провалили. Поэтому в настоящее время отчет изучается секретариатом Комитета”, — сказал он.
Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Иван Винник в свою очередь подтвердил, что отчет уже получен, а значит, будет рассмотрен в ближайшее время.
“Я займусь этим вопросом”, — заявил депутат.
Напомним, после полного аудита ГП “Украэрорух”, Счетная палата выявила ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, и обратилась в СБУ. По обнаруженным фактам открыто уголовное производство.