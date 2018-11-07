Звіт Рахункової палати щодо "Украероруху" взято в роботу комітетами ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Комітети Верховної Ради з питань запобігання корупції, а також національної безпеки приступили до вивчення звіту Рахункової палати щодо ДП "Украерорух". Про це в коментарі УНН повідомили народні депутати.
Зокрема, заступник голови антикорупційного Комітету Юрій Савчук заявив, що цей звіт для них важливий, і вони мають намір детально його вивчити.
"Звіт ми отримали. Зараз він в секретаріаті Комітету. З огляду на важливість документа, виносити його на розгляд комітету потрібно не поспішаючи, щоб ми його, скажімо так, не провалили. Тому в даний час звіт вивчається секретаріатом Комітету", - сказав він.
Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки Іван Винник в свою чергу підтвердив, що звіт вже отримано, а значить, буде розглянуто найближчим часом.
"Я займуся цим питанням", - заявив депутат.
Нагадаємо, після повного аудиту ДП "Украерорух", Рахункова палата виявила низку порушень, допущених посадовими особами підприємства, і звернулася в СБУ. За виявленими фактами відкрито кримінальне провадження.