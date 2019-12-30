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Освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании" - врач

Освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании" - врач

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Освобожденные из ОРДЛО украинцы в рамках обмена прошли основные клинические обследования в клинической больнице "Феофания". Об этом рассказал на брифинге заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает УНН.

"Вчера мы приняли 63 человека, которых разместили на всех трех корпусах клинической больницы "Феофания". Сегодня доехал еще один пациент. Все размещены, большинство пациентов находятся на втором корпусе - всего 45 пациентов. На первом - 12, и на третьем - семь. Вчера все они были госпитализированы в 23:00. Накормленные, помытые, дана возможность людям выспаться. Сегодня уже прошли полный перечень клинических обследований, в которых нуждаются, для каждой конкретной ситуации", - отметил врач.

По его словам, большое количество исследований, которое необходимо, они еще будут проходить дальше, но "общие клинические обследования ... уже все пациенты прошли".

Также все пациенты были осмотрены психологами, психотерапевтами.

"Все пациенты, которые у нас находятся, никто еще из больницы на данный момент еще из больницы не выписался", - добавил медик.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

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