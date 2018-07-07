Обычные знаменитости: фотограф показал тезок звезд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Фотограф из Новой Зеландии Трой Гудолл создал серию фотографий "Almost Famous". Он нашел простых людей со знаменитыми именами и сфотографировал их в декорациях, напоминающих об их звездных тезках. Об этом сообщает интернет издание Bored Panda со ссылкой на Instagram-аккаунт фотографа, передает УНН.
Поэтому, на его фотографиях есть Джулия Робертс, которая работает водителем доставки пиццы с Тауранга, Майкл Джордан - веб-программист с Келстона, фармацевт с Еллерсли по имени Джеки Чан и другие.
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По словам фотографа, люди с "непростыми" именами иногда имеют проблемы с бронированием столиков в ресторанах или заказом гостиничных номеров из-за того, что многие люди думают, что они шутят и не воспринимают их всерьез.
"Жить со знаменитым именем трудно", - добавляет Трой Гудолл.