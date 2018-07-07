Обычные знаменитости: фотограф показал тезок звезд

Поэтому, на его фотографиях есть Джулия Робертс, которая работает водителем доставки пиццы с Тауранга, Майкл Джордан - веб-программист с Келстона, фармацевт с Еллерсли по имени Джеки Чан и другие.

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По словам фотографа, люди с "непростыми" именами иногда имеют проблемы с бронированием столиков в ресторанах или заказом гостиничных номеров из-за того, что многие люди думают, что они шутят и не воспринимают их всерьез.

"Жить со знаменитым именем трудно", - добавляет Трой Гудолл.