Звичайні знаменитості: фотограф показав тезок зірок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Фотограф з Нової Зеландії Трой Гудолл створив серію фотографій "Almost Famous". Він знайшов простих людей зі знаменитими іменами і сфотографував їх у декораціях, які нагадують про їх зіркових тезок. Про це повідомляє інтернет видання Bored Panda із посиланням на Instagram-акаунт фотографа, передає УНН.
Відтак, на його фотографіях є Джулія Робертс, яка працює водієм доставки піци з Тауранги, Майкл Джордан — веб-програміст з Келстона, фармацевт з Еллерслі на ім’я Джекі Чан та інші.
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За словами фотографа, люди з “непростими” іменами іноді мають проблеми із бронюванням столиків у ресторанах чи замовленням готельних номерів через те, що багато людей думає, що вони жартують і не сприймають їх всерйоз.
“Жити зі знаменитим ім’ям важко”, — додає Трой Гудолл.