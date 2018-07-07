Звичайні знаменитості: фотограф показав тезок зірок

Відтак, на його фотографіях є Джулія Робертс, яка працює водієм доставки піци з Тауранги, Майкл Джордан — веб-програміст з Келстона, фармацевт з Еллерслі на ім’я Джекі Чан та інші.

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За словами фотографа, люди з “непростими” іменами іноді мають проблеми із бронюванням столиків у ресторанах чи замовленням готельних номерів через те, що багато людей думає, що вони жартують і не сприймають їх всерйоз.

“Жити зі знаменитим ім’ям важко”, — додає Трой Гудолл.