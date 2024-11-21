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Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Киев  •  УНН

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Кристин Каваллари назвала Джейсона Стэтхэма своей «самой горячей связью» в TikTok-челлендже. Актер и его невеста Рози Хантингтон-Уайтли не придают значения этому заявлению о коротких отношениях 2009 года.

Британского актера Джейсона Стэтхэма и его невесту модель Рози Хантингтон-Уайтли не смущает заявление бывшей звезды реалити-шоу Кристин Каваллари о том, что он был ее "самой горячей связью", сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Бывшая звезда реалити-шоу, 37 лет, сделала это признание, участвуя в вирусном челлендже в TikTok со своим приятелем-стилистом Джастином Андерсоном.

Несмотря на ажиотаж вокруг этой истории, Стэтхэм, помолвленный с Рози Хантингтон-Уайтли, не обратил на нее никакого внимания.

"Отношения с Кристин были так давно, что Джейсону нечего о них сказать, - сказал инсайдер Daily Mail. - Он вообще не держит это в поле зрения. Они действительно не обращают на это внимания"

"Кристин не сообщила подробностей и не сказала, что Джейсон был "тем, кто ушел" или что-то такое. Они были вместе, и следующее, что произошло, это то, что оба связались с людьми, с которыми они решили вступить в брак и создать семьи".

Они добавили: "В конце концов, Рози с Джейсоном, ее не смущают его бывшие".

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Звезда реалити "Голливудские холмы" (The Hills) вызвала разговоры о своей личной жизни, когда рассказала, что имела роман с героем боевиков.

"Самой горячей связью подозреваемой, о которой она никому не рассказывала, был Джейсон Стэтхэм", - сказал Андерсон в видео, прежде чем Каваллари застенчиво ответила: "О боже, Джастин!"

Пара участвовала в "Suspect Challenge", в котором человек, которого называют подозреваемым, бегает трусцой, пока кто-то другой его подкалывает.

Ни Каваллари, ни Андерсон не уточнили, когда именно произошла эта связь, но их недолго связывали в 2009 году.

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По данным Us Weekly, у пары были "полноценные отношения" в течение шести месяцев, когда Каваллари было 20 с небольшим, а Стэтхэм жил и работал в Лос-Анджелесе.

"Кристин и Джейсон встречались", - сообщил источник изданию. "Это были полноценные отношения", - заявил инсайдер.

Актер фильма "Большой куш" состоит в отношениях с моделью Хантингтон-Уайтли с 2010 года. Они родители Джека, 7 лет, и дочери Изабеллы, 2 лет.

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет12 нояб. 2024, 15:25 • 97836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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