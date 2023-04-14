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ВСУ и Нацгвардия получили два внедорожника и дроны от Favbet Foundation

ВСУ и Нацгвардия получили два внедорожника и дроны от Favbet Foundation

Киев • УНН

 • 658459 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии получили два внедорожника и два дрона для разведки и корректировки артиллерийского огня при содействии Favbet Foundation, сообщили представители фонда, передает УНН.

Детали

В частности, фонд передал пикап Mitsubishi L200 подразделению, выполняющему задачи в районе города Гуляйполе на Запорожском направлении.

Пикап Mazda B2500 поступил в распоряжение подразделения, которое держит оборону на Донецком направлении.

Также при содействии Favbet Foundation спецподразделение Национальной гвардии, которое держит оборону в районе Авдеевки, получило два дрона DJI Mavic. Они помогут защитникам Украины в ведении аэроразведки и корректировке артиллерийского огня.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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