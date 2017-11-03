ВСУ провели 9 успешных запусков зенитных управляемых ракет

"2 ноября на временном площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области, проведен комплекс практических мероприятий контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности. Всего в течение дня было успешно осуществлено 9 пусков ракет по 6 воздушным целям - беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс" , имитирующих полет "крылатой ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках данного мероприятия, проведены также тренировки боевой авиации по перехвату и уничтожению этой воздушной цели.

Также, в ходе проведения контрольных летных испытаний будет осуществлена ​​проверка определенных подразделений зенитных ракетных войск по способности оперативно осуществить перемещение в новый район боевого назначения и выполнить задачи по предназначению.

Как сообщал УНН, Верховный главнокомандующий, Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству обороны Украины и руководству Вооруженных сил Украины наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков.