ЗСУ провели 9 успішних запусків зенітних керованих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Збройсні сили України здійснили 9 успішних пусків ракет по 6 повітряним цілям, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"2 листопада на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області, проведено комплекс практичних заходів контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності. Загалом протягом дня було успішно здійснено 9 пусків ракет по 6 повітряним цілям — безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 “Рейс”, які імітували політ “крилатої ракети”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, у рамках зазначеного заходу, проведено також тренування бойової авіації по перехопленню та знищенню цієї повітряної цілі.
Також, у ході проведення контрольних льотних випробувань буде здійснено перевірку визначених підрозділів зенітних ракетних військ щодо спроможності оперативно здійснити переміщення у новий район бойового призначення та виконати завдання за призначенням.
Як повідомляв УНН, Верховний головнокомандувач, Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству оборони України та керівництву Збройних сил України нарощувати підготовку артилеристів-ракетників.