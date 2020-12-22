Утром на подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:15, в столице затруднено движение транспорта на нескольких улицах и мостах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки наблюдаются на проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, проспекте Академика Глушкова, Большой Окружной дороге, улице Новой, проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, бульваре Тараса Шевченко, улице Михаила Грушевского, бульваре Дружбы Народов, улице Набережно-Крещатицкой, улице Жилянской, улице Сечевых Стрельцов, улице Дегтяревской, улице Елены Телиги, улице Автозаводской.
На левом берегу в пробках стоит Броварской проспект, бульвар Перова, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Бажана, улица Центральная.
Движение Северным мостом, Южным мостом, мостом Метро, мостом Патона и Дарницким мостом затруднено в сторону правого берега.
Напомним, на 22 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/долл.