Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус на 676 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Внешнеторговый баланс Украины в 2021 году сведен с дефицитом в 676,4 млн долл., что на уровне показателя годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
В 2021 году экспорт товаров и услуг составил 79 724,3 млн долл. США, что на 34,3% больше по сравнению с 2020 годом.
Импорт товаров и услуг в прошлом году составил 80 400,7 млн долл., что больше на 33,9% против показателя 2020-го.
Таким образом, отрицательное сальдо составляло 676,4 млн долл., тогда как в 2020 году оно достигало 677,8 млн долл. По сравнению с 2020 годом, отрицательное сальдо в прошлом году уменьшилось на менее чем процент.
В 2021 году экспорт товаров составил 68 089,3 млн долл., увеличившись за год на 38,4%, импорт - 72 816,8 млн долл., увеличившись за год на 34%. Дефицит торговли товарами достиг 4 727,5 млн долл., уменьшившись однако против показателя 2020 года на 8,1% - с 5 144,3 млн долл.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
Внешняя торговля Украины в 2021 году восстановилась до доковидных показателей, но дефицит за год вырос.