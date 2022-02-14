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Зовнішньоторговельний баланс України пішов у мінус на 676 мільйонів доларів

Зовнішньоторговельний баланс України пішов у мінус на 676 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 18019 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Зовнішньоторговельний баланс України у 2021 році зведено з дефіцитом у 676,4 млн дол., що на рівні показника роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

У 2021 році експорт товарів та послуг становив 79 724,3 млн дол. США, що на 34,3% більше у порівнянні з 2020 роком.

Імпорт товарів та послуг торік становив 80 400,7 млн дол., що більше на 33,9% проти показника 2020-го.

Таким чином, негативне сальдо становило 676,4 млн дол., тоді як у 2020 році воно сягало 677,8 млн дол. У порівнянні з 2020 роком, негативне сальдо торік зменшилося на менше ніж відсоток.

У 2021 році експорт товарів становив 68 089,3 млн дол., зрісши за рік на 38,4%, імпорт – 72 816,8 млн дол., збільшившись за рік на 34%. Дефіцит торгівлі товарами досяг 4 727,5 млн дол., зменшившись однак проти показника 2020 року на 8,1% - з 5 144,3 млн дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 235 країн світу.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Зовнішня торгівля України у 2021 році відновилася до доковідних показників, але дефіцит за рік зріс.

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