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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77355 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100492 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116690 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151716 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199639 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195321 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282995 просмотра

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"Заря" вышла победителем из матча с двумя удалениями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Программу 13-го тура “Favbet Лиги” завершал матч в Александрии, где в отчетном противостоянии “Зари” не удавалось победить “Александрию” в четырех матчах подряд (ничья и 3 поражения), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

На этот раз подопечные Виктора Скрипника решительно были настроены прервать неприятную серию. Гости больше владели инициативой, чаще и метко били по воротам соперника. Результат первой половины игры: инициатива на стороне луганчан и гол Иванисени.

После перерыва подопечные Владимира Шарана получили численное преимущество после удаления Кабаева. И воспользоваться этим не смогли. Несмотря на прессинг соперника, “Заря” надежно сыграла в защите, а потом, когда составы вновь стали равными, еще и увеличила преимущество (удаления получили Безбородбко у хозяев и Кабаев у гостей).

В итоге “Александрия” понесла 100-е поражение в УПЛ и прервала пятиматчевую беспроигрышную серию. “Заря” же увеличила свою серию без поражений до 10 матчей подряд и с 20 баллами занимает 4-ю строчку.

Добавим, 13 февраля следующего года “Заря” дома сыграет с “Десной”, которая идет третьей.

Украинские Национальные Новости

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