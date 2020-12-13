“Зоря” вийшла переможцем з матчу із двома вилученнями

Цього разу підопічні Віктора Скрипника рішуче були налаштовані перервати неприємну серію. Гості більше володіли ініціативою, частіше та влучніше били по воротах суперника. Результат першої половини гри: ініціатива на боці луганців та гол Іванісені.

Після перерви підопічні Володимира Шарана отримали чисельну перевагу після вилучення Кабаєва. Та скористатися цим не змогли. Попри пресинг суперника, “Зоря” надійно відіграла у захисті, а згодом, коли склади знову стали рівними, ще й збільшила перевагу (вилучення отримали Безбородбко у господарів та Кабаєв у гостей).

У підсумку “Олександрія” зазнала 100-ї поразки в УПЛ та перервала п’ятиматчеву безпрограшну серію. “Зоря” ж збільшила свою серію без поразок до 10 матчів поспіль і з 20 балами обіймає 4-й рядок.

Додамо, 13 лютого наступного року “Зоря” вдома зіграє із “Десною”, яка йде третьою.