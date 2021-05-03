"Заря" минимально обыграла "Минай" и приблизилась к медалям чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Во втором противостоянии соревновательного дня 24 тура Украинской Премьер-лиги луганская "Заря" в Запорожье принимала аутсайдера турнира "Минай", передает корреспондент УНН.
Детали
Затяжная атака “Зари” привела к единственного гола в матче, который состоялся на 81 минуте встречи — мяч отскочил к Владиславу Кочергина, который прицельным ударом поразил “шестерку” ворот Поповича (1:0).
Примечательно, что “Минай” удерживает гостевой безголевой клубный антирекордным “сериал”, который с 12 декабря прошлого года продолжается в чемпионате чуть более 700 минут.
Также отметим, что “Минай” на полях соперников в УПЛ еще не побеждал — 13 игр: 4 ничьи и 9 поражений.
Дополнение
“Заря” набрала 44 балла и на 6 опережает ближайшего конкурента за бронзовые медали УПЛ. “Минай” с 18 очками замыкает турнирную таблицу.