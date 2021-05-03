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"Зоря" мінімально обіграла "Минай" і наблизилась до медалей чемпіонату України

"Зоря" мінімально обіграла "Минай" і наблизилась до медалей чемпіонату України

Київ • УНН

 • 14667 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У другому протистоянні змагального дня 24 туру Української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" у Запоріжжі приймала аутсайдера турніру "Минай", передає кореспондент УНН.

Деталі

Затяжна атака "Зорі" призвела до єдиного голу у матчі, який відбувся на 81 хвилині зустрічі – м'яч відскочив до Владислава Кочергіна, який прицільним ударом вразив "шістку" воріт Поповіча (1:0).

Примітно, що "Минай" утримує гостьовий безгольовий клубний антирекордний "серіал", який з 12 грудня минулого року триває в чемпіонаті трохи більше 700 хвилин.

Також відзначимо, що "Минай" на полях суперників в УПЛ ще не перемагав – 13 ігор: 4 нічиї та 9 поразок.

Доповнення

"Зоря" набрала 44 бали і на 6 випереджає найближчого конкурента за бронзові медалі УПЛ. "Минай" з 18 очками замикає турнірну таблицю.

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