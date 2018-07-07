Зоозащитники устроили пикет у дельфинария в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Одессе зоозащитники собрались у дельфинария “Nemo”, чтобы призвать прохожих бойкотировать издевательства над животными. Активисты также требуют от властей полного запрета дельфинариев в Украине. Об этом говорится на Facebook странице UaAnimals, передает УНН.
"UAnimals и ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы" обращаются к властям с призывом на законодательном уровне запретить дельфинарии. Свободным животным не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм", - говорится в сообщении.
Активисты также возмущены недавним случаем, когда беременная дельфиниха родила во время шоу.
Соответствующие акции одновременно прошли в Киеве и Харькове.