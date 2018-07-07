Зоозащитники устроили пикет у дельфинария в Одессе

"UAnimals и ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы" обращаются к властям с призывом на законодательном уровне запретить дельфинарии. Свободным животным не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм", - говорится в сообщении.

Активисты также возмущены недавним случаем, когда беременная дельфиниха родила во время шоу.

Соответствующие акции одновременно прошли в Киеве и Харькове.