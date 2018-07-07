Зоозахисники влаштували пікет біля дельфінарію в Одесі

“UAnimals та ГО “Громадська рада зоозахисників Одеси” звертаються до влади із закликом на законодавчому рівні заборонити дельфінарії. Вільним тваринам не місце у консервній банці, де їжу дають за виконання трюків, а хімікати травлять організм",- йдеться у повідомленні.

Активісти також обурені нещодавнім випадком, коли вагітна дельфіниха народила прямо під час шоу.

Відповідні акції одночасно пройшли в Києві та Харкові.