Зоозахисники влаштували пікет біля дельфінарію в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. В Одесі зоозахисники зібралися біля дельфінарію «Nemo», аби закликати перехожих бойкотувати знущання над тваринами. Активісти також вимагають від влади повної заборони дельфінаріїв в Україні. Про це йдеться на Facebook сторінці UaAnimals, передає УНН.
“UAnimals та ГО “Громадська рада зоозахисників Одеси” звертаються до влади із закликом на законодавчому рівні заборонити дельфінарії. Вільним тваринам не місце у консервній банці, де їжу дають за виконання трюків, а хімікати травлять організм",- йдеться у повідомленні.
Активісти також обурені нещодавнім випадком, коли вагітна дельфіниха народила прямо під час шоу.
Відповідні акції одночасно пройшли в Києві та Харкові.