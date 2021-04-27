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Изменения в модели работы Центрэнерго позволили поднять конкуренцию на рынке электроэнергии - глава компании

Изменения в модели работы Центрэнерго позволили поднять конкуренцию на рынке электроэнергии - глава компании

Киев  •  УНН

 • 14769 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Активная работа “Центрэнерго” на рынке двухсторонних договоров и продажа электроэнергии небольшими лотами, а также другие изменения в работе компании позволили привлечь к аукционам значительно больше конкурирующих компаний. Об этом в колонке пишет и.о. генерального директора “Центрэнерго” Юрий Власенко, передает УНН.

Так, Власенко отметил позитивные сдвиги в направлении продажи электроэнергии “Центрэнерго”. Компания активно торгует на “Украинской энергетической бирже” и отказалась от практики продажи больших обьемов в одни руки.

“Теперь мы продаем небольшими лотами, но выстраиваем свою стратегию продаж и ценовую политику таким образом, чтобы цена не опускалась под определенную заданную планку и не падала ниже рыночной.

Это позволило привлечь к аукционам значительно больше компаний — количество участников иногда исчисляется десятками. Такая высокая конкуренция способствует повышению цен, а соответственно увеличивает прибыль “Центрэнерго””, — пишет Власенко.

В период с 12 по 20 апреля компания реализовала на УЭБ 420 лотов общим обьемом 991,2 тыс. МВт-часов. Средневзвешенные цены при этом оказались на 19,4-34% выше чем в аналогичные периоды прошлого года. Общая стоимость проданной электроэнергии составит 1,1 млрд гривен.

Однако, как пишет глава “Центрэнерго”, вопрос цен на уголь остается болезненным для компании. Его нынешняя закупочная цена не позволяет выйти на уровень рентабельности.

“Одним из путей решения этой проблемы является создание вертикально-интегрированной компании путем объединения ПАО “Центрэнерго” с перспективными государственными шахтами.

По состоянию на 31 марта межведомственная комиссия, в составе которой есть и представители “Центрэнерго”, завершила дистанционный камеральный аудит, а также физический объезд шахт для определения их потенциала. В результате были выделены те шахты, которые являются потенциально привлекательными для создания вертикально-интегрированной компании — но при условии получения достаточного инвестирования. Над определением его объемов работают эксперты межведомственной комиссии”, — поделился Власенко.

Украинские Национальные Новости

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