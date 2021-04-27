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Зміни в моделі роботи Центренерго дозволили підняти конкуренцію на ринку електроенергії - глава компанії

Зміни в моделі роботи Центренерго дозволили підняти конкуренцію на ринку електроенергії - глава компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Активна робота "Центренерго" на ринку двосторонніх договорів і продаж електроенергії невеликими лотами, а також інші зміни в роботі компанії дозволили залучити до аукціонів значно більше конкуруючих компаній. Про це в колонці пише в.о. генерального директора "Центренерго" Юрій Власенко, передає УНН.

Так, Власенко наголосив на позитивних зрушеннях в напрямку продажу електроенергії "Центренерго". Компанія активно торгує на "Українській енергетичній біржі" і відмовилася від практики продажу великих обсягів в одні руки.

"Тепер ми продаємо невеликими лотами, але вибудовуємо свою стратегію продажів і цінову політику таким чином, щоб ціна не опускалася під певну задану планку і не падала нижче ринкової.

Це дозволило залучити до аукціонів значно більше компаній - кількість учасників іноді обчислюється десятками. Така висока конкуренція сприяє підвищенню цін, а відповідно збільшує прибуток "Центренерго"", - пише Власенко.

У період з 12 по 20 квітня компанія реалізувала на УЕБ 420 лотів загальним об'ємом 991,2 тис. МВт-год. Середньозважені ціни при цьому виявилися на 19,4-34% вище ніж в аналогічні періоди минулого року. Загальна вартість проданої електроенергії становитиме 1,1 млрд гривень.

Однак, як пише глава "Центренерго", питання цін на вугілля залишається болючим для компанії. Його нинішня закупівельна ціна не дозволяє вийти на рівень рентабельності.

"Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення вертикально-інтегрованої компанії шляхом об'єднання ПАТ "Центренерго" з перспективними державними шахтами.

Станом на 31 березня міжвідомча комісія, у складі якої є і представники "Центренерго", завершила дистанційний камеральний аудит, а також фізичний об'їзд шахт для визначення їх потенціалу. В результаті були виділені ті шахти, які є потенційно привабливими для створення вертикально-інтегрованої компанії - але за умови отримання достатнього інвестування. Над визначенням його обсягів працюють експерти міжвідомчої комісії", - поділився Власенко.

Українські Національні Новини

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