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СМИ: Токио выразил протест Сеулу через десерт, который подадут на межкорейском саммите

Киев • УНН

 • 10375 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Япония выразила протест Республике Корея через десерт с изображением спорных островов Такэсима (Токто), который подадут в ходе предстоящего саммита с участием южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына 27 апреля. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, сообщает УНН.

СМИ: Токио выразил протест Сеулу через десерт, который подадут на межкорейском саммите

“В свете нашей позиции по территориальным правам на острова Такэсима это неприемлемо и вызывает сожаление”, — отметил директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Протест был передан южнокорейском посольству в Токио, а также непосредственно в МИД Республики Корея через японское диппредставительство в Сеуле.

Токио утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, в свою очередь заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

Как сообщал УНН, стало известно меню к встрече лидеров двух Корей.

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