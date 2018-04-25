СМИ: Токио выразил протест Сеулу через десерт, который подадут на межкорейском саммите

“В свете нашей позиции по территориальным правам на острова Такэсима это неприемлемо и вызывает сожаление”, — отметил директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Протест был передан южнокорейском посольству в Токио, а также непосредственно в МИД Республики Корея через японское диппредставительство в Сеуле.

Токио утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, в свою очередь заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

Как сообщал УНН, стало известно меню к встрече лидеров двух Корей.