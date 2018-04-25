ЗМІ: Токіо висловив протест Сеулу через десерт, який подадуть на міжкорейському саміті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Японія висловила протест Республіці Корея через десерт із зображенням спірних островів Такесіма (Токто), який подадуть під час майбутнього саміту за участю південнокорейського президента Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина 27 квітня. Про це повідомив в середу телеканал NHK, повідомляє УНН.
“У світлі нашої позиції по територіальним правам на острови Такесіма це неприйнятно і викликає жаль”, — зазначив директор департаменту Азії і Океанії МЗС Японії Кендзі Канасугі. Протест був переданий південнокорейському посольству в Токіо, а також безпосередньо в МЗС Республіки Корея через японське диппредставництво в Сеулі.
Токіо стверджує, що Південна Корея незаконно окупувала ці території, включені до складу Японської імперії в 1905 році. Південнокорейська влада, як і керівництво КНДР, в свою чергу заявляють, що цей крихітний архіпелаг історично завжди входив до складу корейської держави.
Як повідомляв УНН, стало відомо меню до зустрічі лідерів обох Корей.