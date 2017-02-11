СМИ: разведка США подтвердила часть фактов из так называемого "компромата" Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Часть фактов из доклада о компромате российской разведки на президента США Дональда Трампа были подтверждены американской разведкой. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке и правоохранительных органах, передает УНН.
Собеседники канала добавили, что им удалось получить информацию о переговорах высокопоставленных российских чиновников и других официальных российских лиц.
При этом не уточняется, о каких именно разговорах говорится, но отмечается, что эти переговоры по датам и местам совпадают с теми, которые описаны в так называемом "компромате на Д.Трампа".
Именно на этих основаниях сотрудники правоохранительных органов говорят о "большой вероятности" того, что часть информации в досье является подлинной.
Напомним, 11 января телеканал CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц сообщил о том, что по данным разведки США, спецслужбы России собрали компромат на Д.Трампа.
Согласно этому "досье" за услуги Кремля Д.Трамп согласился отвлечь внимание от Украины. Сам новоизбранный президент США Трамп назвал это "досье" ложью.