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СМИ рассказали, как нардеп Культенко зарабатывает на перепродаже подержанных автомобилей

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Выпускник Киевской духовной семинарии РПЦ, экс-владелец нескольких столичных кафе и защитник прав ветеранов Афганистана, член политсовета партии “Слуга народа” Артем Культенко раньше зарабатывал себе на жизнь в двух небольших кондитерских на Позняках и Осокорках, а теперь ездит на дорогих автомобилях, купленных по заниженным ценам. Об этом пишет издание “Комментарии” со ссылками на данные деклараций Культенко.

СМИ рассказали, как нардеп Культенко зарабатывает на перепродаже подержанных автомобилей

Издание напоминает, что до парламента нардеп торговал сим-картами на рынке, а максимум, чего достиг в бизнесе за 19 лет — две небольшие кофейни на Позняках и Осокорках в столице — “Ваша львівська кав’ярня” и “Львівські пироги”. В 2014 году баллотируется в Киевсовет от “Партии ветеранов Афганистана”. В 2016 году поступил на обучение в Киевскую духовную семинарию Русской православной церкви.

“Культенко репостит публикации своего духовного наставника — главы РПЦ в Украине Онуфрия. Поскольку, как и экс-замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов, Культенко является прихожанином этого филиала российской церкви в Украине. За это политические эксперты связывали его с пророссийскими структурами. Кроме того, в ленте народного депутата Украины можно увидеть выражение сочувствия погибшим в Казани, пост о праздновании Дня Победы и выступление против демонстрации флагов ЛГБТ-сообщества”, — говорится в материале.

“Через два года работы в парламенте у Артема Культенко появились все атрибуты богатой жизни: нардепа не раз замечали в одежде люксового французского бренда Zilli и на дорогих иномарках. Согласно декларациям, в семье Культенко накопилось порядка 1 млн грн и 1 млн долларов наличными, а ювелирных изделий — браслетов, сережек, перстней и часов Культенко вместе с супругой носят почти на 400 тыс. грн.”, — сказано в материале.

Однако активнее всего, судя по декларациям, нардеп занимается перепродажей подержанных автомобилей, купленных по заниженным ценам. Согласно декларации Культенко за 2018 год, в его автопарке были Lexus 470 2003 года и Volvo S80 2010-го. В 2016 году 13-летний “Лексус” обошелся ему в 147 тыс. грн. или порядка 6-7 тыс. долларов по тогдашнему курсу. Даже сегодня, по данным сайтов автоторговли, купить авто такого же возраста можно не дешевле, чем за 20 тыс. долларов. При этом 7-летний “Вольво” обошелся тогда в 15-17 тыс. долларов.

С началом парламентской деятельности в декларации нардепа произошли изменения. Согласно декларации за 2019 год, от 16-летнего “Лексуса” нардеп избавился уже за 350 тыс. грн., “заработав” минимум вдвое, хотя эта цена тоже не дотягивает до рыночной. А в 2020 году “Вольво” принесла “слуге народа” порядка 18 тыс. долларов, что выше рыночной цены минимум в 1,5 раза. Кроме того, в автопарке Культенко появилась Toyota Sequoia 2010 года выпуска, купленная за 100 тыс. грн. или меньше 4 тыс. долларов. Тогда как ее реальная рыночная стоимость достигает порядка 27 тыс. долларов или в 6,8 раза больше.

Еще одно приобретение 2019 года — 3-летняя Volvo XC90 рыночной стоимостью не меньше 37-40 тыс. долларов, которая досталась Культенко за 350 тыс. грн. или 12,5 тыс. долларов, что втрое дешевле рынка. Более того, в следующем году Культенко продал машину жене своего однопартийца, также активного прихожанина РПЦ в Украине Павла Халимона — депутату Черниговского областного совета Оксане Халимон за 1 млн грн, то есть уже за вполне рыночные 36 тыс. долларов.

Не менее продуктивным с точки зрения перекупного промысла у нардепа выдался “пандемический” 2020 год. Судя по документу, нардеп потратил официально 2,2 млн грн на покупку сразу двух новых автомобилей. Так, Mercedes-Benz S560 2017 года рыночной стоимостью от 90-95 тыс. долларов попал в гараж замглавы комитета по депутатской этике и регламенту за 50 тыс. долларов, то есть почти вдвое дешевле. А Range Rover 2013 года, за который на сайтах автопродажи просят минимум 45 тыс. долларов, обошелся “слуге народа” в 30 тыс. долларов, что в полтора раза меньше рынка.

“По словам источников, операции купли-продажи подержанных иномарок могут быть направлены на минимизацию налоговых обязательств. Добавим, что по данным источников, экс-замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов, который ранее отвечал на Банковой за региональную политику, мог способствовать включению Культенко в команду „Слуг народа“, поскольку якобы пересекался с ним по столичной активности „мафовиков“. Кроме того, сообщили источники, Культенко якобы обещал Трофимову поддержку киоскеров при возможном уходе Виталия Кличко с поста главы КГГА. Отметим, что Трофимов тоже в 2020 году совершил инвестицию, приобретя элитный Mercedes-Benz S500 L 2013 года за 42 тыс. долларов, хотя на рынке цена больше”, — говорится в материале.

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