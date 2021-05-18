ЗМІ розповіли, як нардеп Культенко заробляє на перепродажу старих автомобілів

Видання нагадує, що до парламенту нардеп торгував сім-картами на ринку, а максимум, чого досяг у бізнесі за 19 років — дві невеликі кав’ярні на Позняках і Осокорках у столиці — “Ваша львівська кав’ярня” і “Львівські пироги”. У 2014 році балотується до Київради від “Партії ветеранів Афганістану”. У 2016 році вступив на навчання в Київську духовну семінарію Російської православної церкви.

“Культенко репостить публікації свого духовного наставника — глави РПЦ в Україні Онуфрія. Оскільки, як і ексзаступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов, Культенко є прихожанином цієї філії російської церкви в Україні. За це політичні експерти пов’язували його з проросійськими структурами. Крім того, в стрічці народного депутата України можна побачити вираз співчуття загиблим в Казані, пост про святкування Дня Перемоги і виступ проти демонстрації прапорів ЛГБТ-спільноти”, — йдеться в матеріалі.

“Через два роки роботи в парламенті у Артема Культенко з’явилися всі атрибути заможного життя: нардепа не раз помічали в одязі люксового французького бренду Zilli і на дорогих іномарках. Згідно з деклараціями, в родині Культенко накопичилося близько 1 млн грн і 1 млн доларів готівкою, а ювелірних виробів — браслетів, сережок, перснів і годин Культенко разом з дружиною носять майже на 400 тис. грн.”, — сказано в матеріалі.

Однак найактивніше, судячи з декларацій, нардеп займається перепродажем старих автомобілів, куплених за заниженими цінами. Згідно з декларацією Культенко за 2018 рік, в його автопарку були Lexus 470 2003 року і Volvo S80 2010-го. У 2016 році 13-річний “Лексус” обійшовся йому в 147 тис. грн. або близько 6-7 тис. доларів за тодішнім курсом. Навіть сьогодні, за даними сайтів автоторгівлі, купити авто такого ж віку можна не дешевше, ніж за 20 тис. доларів. При цьому 7-річний “Вольво” обійшовся тоді в 15-17 тис. доларів.

З початком парламентської діяльності в декларації нардепа відбулися зміни. Згідно з декларацією за 2019 рік, від 16-річного “Лексуса” нардеп позбувся вже за 350 тис. грн., “заробивши” мінімум удвічі, хоча ця ціна теж не дотягує до ринкової. А в 2020 році “Вольво” принесла “слузі народу” близько 18 тис. доларів, що вище ринкової ціни мінімум в 1,5 рази. Крім того, в автопарку Культенко з’явилася Toyota Sequoia 2010 року випуску, куплена за 100 тис. грн. або менше 4 тис. доларів. Тоді як її реальна ринкова вартість сягає близько 27 тис. доларів або в 6,8 рази більше.

Ще одне придбання 2019 року — 3-річна Volvo XC90 ринкової вартістю не менше 37-40 тис. доларів, яка дісталася Культенко за 350 тис. грн. або 12,5 тис. доларів, що втричі дешевше ринку. Більш того, в наступному році Культенко продав машину дружині свого однопартійця, також активного прихожанина РПЦ в Україні Павла Халимона — депутату Чернігівської обласної ради Оксані Халімон за 1 млн грн, тобто вже за цілком ринкові 36 тис. доларів.

Не менш продуктивним з точки зору перекупного промислу у нардепа видався “пандемічний” 2020 рік. Судячи з документу, нардеп витратив офіційно 2,2 млн грн на купівлю відразу двох нових автомобілів. Так, Mercedes-Benz S560 2017 року ринковою вартістю від 90-95 тис. доларів потрапив в гараж заступника голови комітету з депутатської етики та регламенту за 50 тис. доларів, тобто майже вдвічі дешевше. А Range Rover 2013 року, за який на сайтах автопродажу просять мінімум 45 тис. доларів, обійшовся “слузі народу” в 30 тис. доларів, що в півтора рази менше, ніж ринок.

“За словами джерел, операції купівлі-продажу уживаних іномарок можуть бути спрямовані на мінімізацію податкових зобов’язань. Додамо, що за даними джерел, ексзаступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов, який раніше відповідав на Банковій за регіональну політику, міг сприяти включенню Культенко в команду „Слуг народу“, оскільки нібито перетинався з ним по столичній активності „мафовиків“. Крім того, повідомили джерела, Культенко нібито обіцяв Трофимову підтримку кіоскерів при можливий відхід Віталія Кличка з посади голови КМДА. Зазначимо, що Трофимов теж в 2020 році здійснив інвестицію, придбавши елітний Mercedes-Benz S500 L 2013 роки за 42 тис. доларів, хоча на ринку ціна більше”, — йдеться в матеріалі.