СМИ рассказали об алкогольных пристрастиях будущей принцессы Великобритании

"Бокал красного сухого вина - простой рецепт моего маленького счастья", - призналась Маркл.

Вместе с этим, будущая принцесса придерживается правильного питания. Как правило, она начинает свой день с овсянки или с омлета.

Также отмечается, что Маркл любит фрукты и овощи. Она придерживается баланса в еде и старается всегда разнообразить свое меню.

Напомним, что фанатами вина также оказались президент Франции Макрон, предыдущий президент США Обама и Королева Великобритании Елизавета ІІ.

Украинцы тем временем также стали больше пить вина. При этом качество отечественных напитков не уступает чилийским и аргентинским винам, уверяют специалисты.

Отметим, что украинские производители вина имеют хороший потенциал для выхода на международные рынки. Для этого, по словам участников рынка, им нужна стабильная налоговая политика и хотя бы минимальная поддержка со стороны государства.

А уже сегодня украинское вино Мадера от бренда Коктебель попало в рейтинг лучших вин мира.