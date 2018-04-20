СМИ рассказали об алкогольных пристрастиях будущей принцессы Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Будущая принцесса Великобритании – 36-летняя Меган Маркл является большим ценителем красного вина. Об этом сообщает британское издание express.co, передает УНН.
"Бокал красного сухого вина - простой рецепт моего маленького счастья", - призналась Маркл.
Вместе с этим, будущая принцесса придерживается правильного питания. Как правило, она начинает свой день с овсянки или с омлета.
Также отмечается, что Маркл любит фрукты и овощи. Она придерживается баланса в еде и старается всегда разнообразить свое меню.
Напомним, что фанатами вина также оказались президент Франции Макрон, предыдущий президент США Обама и Королева Великобритании Елизавета ІІ.
Украинцы тем временем также стали больше пить вина. При этом качество отечественных напитков не уступает чилийским и аргентинским винам, уверяют специалисты.
Отметим, что украинские производители вина имеют хороший потенциал для выхода на международные рынки. Для этого, по словам участников рынка, им нужна стабильная налоговая политика и хотя бы минимальная поддержка со стороны государства.
А уже сегодня украинское вино Мадера от бренда Коктебель попало в рейтинг лучших вин мира.